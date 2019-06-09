Хью Джекман признался, что мог бы потерять свою роль в "Люди Икс"

Новости культуры: А кто бы мог подумать, что мы могли бы никогда не увидеть Хью Джекмана в роли Росомахи.

Cегодня ни один поклонник "Людей Икс" не сможет представить Росомаху в исполнении другого актера, а ведь Хью Джекман мог так и не стать культовым героем. В интервью он рассказал, что в начале 2000-ых его чуть не уволили из первого фильма популярной франшизы.

"Мне сказали, что все идет не так, как надеялись создатели. Меня собирались уволить из моего первого голливудского фильма - самого крупного в моей карьере. Я разозлился, вернулся домой и пожаловался жене. Я ныл и обвинял всех вокруг", - признался Джекман.

Создателям действительно пришлось столкнуться с проблемами во время разработки фильма "Люди Икс", поскольку никто в то время не верил в успех кинокомикса.

Хью рассказал, что именно Дебора помогла ему справиться со сложностями и стать тем, кем он является. "Она очень терпеливо слушала меня на протяжении часа, а потом сказала, что я должен больше доверять себе: “Ты слишком сильно беспокоишься о том, что подумают другие. Сосредоточься на персонаже и доверься инстинкту. Ты справишься”. Все благодаря ей", - заключил актер.

Напомним, Хью Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет и в этом году вместе с Патриком Стюартом вошел в Книгу рекордов Гиннеса как актер, дольше всех остальных игравший своего героя. Он сыграл как в кинокомиксах о "Людях Икс", так и в сольных проектах, последним из которых стал "Логан".