В Книгу рекордов Гиннеса внесли актера Хью Джекмана

Новости шоу бизнеса: Сбылась давняя мечта австралийского актера Хью Джекмана.

Рекордсменом также стал коллега Джекмана – актер Патрик Стюарт.

Актеров Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Их отметили за наиболее длительную в кино карьеру супергероев Marvel. Об этом стало известно на странице Книги в Twitter. Там же были опубликованы фото Джекмана и Патрика с грамотами.

Его имя будет внесено в новое издание Книги рекордов Гиннесса. Он уже получил соответсттвующий сертификат. 50-летний Джекман назван человеком, имеющим "самую длинную кинокарьеру супергероя Marvel".

Хью Джекман играл роль Россомахи, а Патрик Стюарт – профессора Чарльза Ксавье на протяжении 16 лет и 228 дней.

В 2000 году на экраны вышел первый фильм "Люди Икс", а в 2017 году актеры встретились на съемочной площадке фильма о Россомахе "Логан".

Отмечается, что Хью Джекман и его брат в детстве были большими фанатами Книги рекордов Гиннеса. они даже планировали установить рекорд, играя в бадминтон без остановки в течение двух суток.