Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии

Новости культуры: На красной ковровой дорожке присутствовали не только причастные к кинематографу.

Грандиозное событие произошло в нью-йоркском Radio City Music Hall.

Напомним, что премия Tony Awards 2019 вручается за достижения в области американского театра, а также в сфере музыкального театра. Кому достанется премия, решают около 700 человек, причастных к индустрии журналистики и развлечений.

Сама премия была основана в 1947 году, и на данный момент имеет в своем составе 27 номинаций. За время проведения Tony Awards 2019 награду получили многие признанные звезды кино и театра.

Среди голливудских и бродвейских актеров были Джим Парсонс, Джеймс Корден, Брайан Крэнстон, Эмили Ратаковски, Ванесса Хадженс, Джефф Дэниэлс, Джейк Джилленхол и многие другие.

Джейм Корден

Джефф Дэниэлс

Брайан Крэнстон

Джим Парсонс

Мариса Томей

Анна Винтур с дочерью Би Шаффер Кароззинни

Эпатажный Билли Портер

Джоан Такер и Адам Драйвер

Джейк Джилленхол

Майкл Корс и Эмили Ратаковски

Ванесса Хадженс

Обладателями награды оказались такие знаменитости как звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс за "Лучшее возрождения пьесы", также Брайан Крэстон и американский телеведущий Джеймс Корден. Все они были в сопровождении своих супругов.

В этом году ежегодная премия прошла в "драматическом стиле". Именно так многие издания назвали Tony Awards в 2019 году.