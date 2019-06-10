Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии

Грандиозное событие произошло в нью-йоркском Radio City Music Hall.
Напомним, что премия Tony Awards 2019 вручается за достижения в области американского театра, а также в сфере музыкального театра. Кому достанется премия, решают около 700 человек, причастных к индустрии журналистики и развлечений.
Сама премия была основана в 1947 году, и на данный момент имеет в своем составе 27 номинаций. За время проведения Tony Awards 2019 награду получили многие признанные звезды кино и театра.
Среди голливудских и бродвейских актеров были Джим Парсонс, Джеймс Корден, Брайан Крэнстон, Эмили Ратаковски, Ванесса Хадженс, Джефф Дэниэлс, Джейк Джилленхол и многие другие.
Джейм Корден
Джефф Дэниэлс
Брайан Крэнстон
Джим Парсонс
Мариса Томей
Анна Винтур с дочерью Би Шаффер Кароззинни
Эпатажный Билли Портер
Джоан Такер и Адам Драйвер
Джейк Джилленхол
Майкл Корс и Эмили Ратаковски
Ванесса Хадженс
Обладателями награды оказались такие знаменитости как звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс за "Лучшее возрождения пьесы", также Брайан Крэстон и американский телеведущий Джеймс Корден. Все они были в сопровождении своих супругов.
В этом году ежегодная премия прошла в "драматическом стиле". Именно так многие издания назвали Tony Awards в 2019 году.