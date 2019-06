"Это такая честь!": Оливии Колман вручили рыцарский орден Британской империи

45-летняя актриса покоряет сердца мировых кинокритиков. Только за последние годы Оливия Колман стала обладательницей двух премий "Золотой глобус", четырех премий BAFTA, "Кубок Вольпи" Каннского кинофестиваля, а также премия "Эмми" за лучшую роль второго плана в телефильме или мини-сериале.

В планах актрисы съемки в нашумевшем драматическом телесериале Netflix - "Корона". Колман заменит английскую актрису Клэр Фой, которая сыграла молодую королеву Елизавету II. Уточним, что сериал повествует о реальных событиях британской королевской семьи ХХ века.

Напомним, что первую супругу принца Чарльза, принцессу Диану, сыграет Эмма Коррин. 23-летняя актриса Эмма Коррин (Emma Corrin) сыграет принцессу Диану в возрасте 18–22 лет в четвертом сезоне сериала. Этот сезон расскажет историю зарождающегося романа принца Чарльза и Дианы и их отношений до помолвки.

Вероятней всего Колман удостоилась младшего ордена Британской империи после огромного влияния, которое она оказала в этом году, поскольку актриса получила мировое признание во многих странах культурного кинематографического наследия.

