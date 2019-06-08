"Черному Адаму" быть: режиссером картины с Дуэйном Джонсоном может выступить Жауме Кольет-Серра

Новости культуры: Warner Bros. и DC собираются запустить съемки кинокомикса в марте 2020 года.

Известный американский режиссер каталонского происхождения Жауме Кольет-Серра ведет переговоры об участии над работой фильма, который экранизируют по комиксам DC.

Главную роль в картине, предположительно, сыграет востребованный сейчас голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как "Скала".

После успеха фильма "Шазам!", студия Warner Brothers нацелена на создания нового проекта. Уточним, что по серии комиксов "Shazam!" Черный Адам является суперзлодеем, антигероем комиксов издательства DC Comics, и главным врагом Шазама, которого в одноименном фильме сыграл американский актер Закари Ливай.

Американский режиссер Жауме Кольет-Серра

Самое интересное, что будущая совместная работа Жауме Кольет-Серра и голливудского актера Дуэйна Джонсона будет не первой. В 2020 году на экраны выйдет приключенческий фильм "Круиз по джунглям", в котором также принимает участие британская актриса Эмили Блант. Сюжет картины основывается на одноименном аттракционе Диснейленда.

Ранее сообщалось, что звезда "Человека-паука" снимется в экранизации видеоигры "Uncharted". По словам The Hollywood Reporter, роль Натана Дрейка в киноадаптации отдали Тому Холланду, который сыграл Человека-паука в последних фильмах Marvel. Изначально, на место главного героя претендовал Райан Рейнольдс, но, похоже, теперь зрителям расскажут историю юного Натана Дрейка.