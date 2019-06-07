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Новый постер к "Чудо-женщине 1984" представила режиссер фильма

Новый постер к "Чудо-женщине 1984" представила режиссер фильма
18:38 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры: Постер появился на официальной странице в Twitter Петти Дженкинс.

Режиссер сиквела о приключениях чудо-женщины Пэтти Дженкинс в преддверии нового фильма сделала небольшой подарок фанатам героини Галь Гадот.

На своей странице в "Твиттере" Дженкинс опубликовала новый постер, на котором Гадот в образе чудо-женщины в броне позирует на радужном фоне.

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В посте она напомнила, что премьера "Чудо-женщины: 1984" ожидается в июне 2020 года, а значит, придется подождать.

Ранее сообщалось, что появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут". Согласно описанию к опубликованному тизеру, события фильма происходят в 1223 году. Монгольская орда под предводительством хана Бурунды движется на запад, уничтожая и грабя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Но ночью местные охотники - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

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Пэтти Дженкинс, Галь Гадот, Чудо-женщина 1984, Новый постер.
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