Звезда "Человека-паука" снимется в экранизации видеоигры "Uncharted": дата релиза

Новости культуры: После длительного производственного ада фильм по Uncharted получил финальную дату релиза и главного героя.

Что известно

По словам The Hollywood Reporter, роль Натана Дрейка в киноадаптации отдали Тому Холланду, который сыграл Человека-паука в последних фильмах Marvel. Изначально, на место главного героя претендовал Райан Рейнольдс, но, похоже, теперь зрителям расскажут историю юного Натана Дрейка.

Sony также определилась с режиссером, и до финальных титров киноадаптацию Uncharted будет доводить Ден Трахтенберг. Американец уже успел запомниться геймерам за короткометражку "Портал: Некуда бежать", а также "Кловерфилд 10".

В прокат фильм по Uncharted выйдет уже 18 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось о новом постере к "Чудо-женщине 1984", которая представила режиссер фильма. Режиссер сиквела о приключениях чудо-женщины Пэтти Дженкинс в преддверии нового фильма сделала небольшой подарок фанатам героини Галь Гадот.