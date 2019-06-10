"Большая маленькая ложь": события первой серии второго сезона

Новости культуры: Узнайте, что происходило в 1 серии 2 сезона "Большой маленькой лжи" от HBO.

Вчера, 9 июня, состоялась премьера 2 сезона популярного сериала "Большая маленькая ложь" от HBO.

В сериале по прежнему снимались Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лаура Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. Новый сезон подарил нам еще двух новых героинь - Мэрил Стрип (мать Перри Райта) и Меррин Данги (детектив Квинлан).

События разворачиваются возле смерти Перри Райта (Александр Скарсгард). Пятерка дает ложные показания полиции, чтобы выгородить себя и избежать ответственности за смерть мужа Селесты (Николь Кидман) .

Бонни (Зои Кравиц) отдаляется от Натана (Джеймс Таппер) и скрывает от него свои проблемы. Эти события усугубляют отношения Натана с ее бывшим – Эдом (Адам Скотт).

Селесте очень сложно хранить секрет перед матерью Перри о том, что он изнасиловал Джейн (Шейлин Вудли).

Ренату (Лаура Дерн этот скандал практически не задел. Она занята проблемами с мужем Гордоном (Джеффри Нординг), у которого явные проблемы с алкоголем.

Напомним, первый сезон сериала Большая маленькая ложь стартовал 19 февраля 2017 года.