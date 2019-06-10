Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
В АП советуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ
В АП отреагировали на визит Бойко и Медведчука в РФ
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге

"Большая маленькая ложь": события первой серии второго сезона

"Большая маленькая ложь": события первой серии второго сезона
16:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Узнайте, что происходило в 1 серии 2 сезона "Большой маленькой лжи" от HBO.

Вчера, 9 июня, состоялась премьера 2 сезона популярного сериала "Большая маленькая ложь" от HBO.

В сериале по прежнему снимались Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лаура Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. Новый сезон подарил нам еще двух новых героинь - Мэрил Стрип (мать Перри Райта) и Меррин Данги (детектив Квинлан).

События разворачиваются возле смерти Перри Райта (Александр Скарсгард). Пятерка дает ложные показания полиции, чтобы выгородить себя и избежать ответственности за смерть мужа Селесты (Николь Кидман) .

Бонни (Зои Кравиц) отдаляется от Натана (Джеймс Таппер) и скрывает от него свои проблемы. Эти события усугубляют отношения Натана с ее бывшим – Эдом (Адам Скотт).

Селесте очень сложно хранить секрет перед матерью Перри о том, что он изнасиловал Джейн (Шейлин Вудли).

"Отклик людей радует": создателей сериала "Чернобыль" приятно удивила реакция зрителей

Ренату (Лаура Дерн этот скандал практически не задел. Она занята проблемами с мужем Гордоном (Джеффри Нординг), у которого явные проблемы с алкоголем.

Напомним, первый сезон сериала Большая маленькая ложь стартовал 19 февраля 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, HBO, Трейлер, Тизер, Большая маленькая ложь, 2 сезон, Big Little Lies.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
04 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
05 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось
Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь