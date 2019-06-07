"Отклик людей радует": создателей сериала "Чернобыль" приятно удивила реакция зрителей

Напомним, что история ведется на основе катастрофического инцидента, произошедшего 26 апреля 1986 года. Именно тогда на одном из энергоблоков атомной электростанции произошел взрыв, изменивший судьбу людей не только постсоветского пространства, но и всего мира.
Сценарист нашумевшего сериала, который кстати, создавал сценарии к кинопародиям "Очень страшное кино 3" и комедии "Мальчишник: Часть III", Крэйн Мазин уточнил, что реакция зрителей очень сильно его порадовала, так как он сильно переживал из-за восприятия его проекта.
"В целом подавляющий отклик людей очень радует. Они осознали, что мы сделали это с любовью и уважением к ним, и мы сделали все возможное, чтобы воссоздать правильно все детали, что, как мне кажется, по их мнению, западные создатели редко делают или не преуспевают в этом", - сообщил Мазин в интервью The Hollywood Reporter.
Успешный сценарист также подчеркнул, что съемки аналогичной картины про Чернобыль в России его не удивили: "Я ожидал определенного уровня пропаганды от правительства России, в конце-концов, человек, который управляет этим правительством бывший сотрудник КГБ. Они выпустят собственную версию "Чернобыля", в основе которой лежит агент КГБ, который пытается помешать сотруднику ЦРУ что-то сделать. Я ожидал, что это произойдет, я это понимаю".
Крэйг Мазин не может понять, почему в его сериале видят противостояние двух идеологий.
"То, к чему мы стремились, - это нечто более универсальное и человеческое, чем "Твоя сторона плохая, моя - хорошая", - уточнил сценарист.