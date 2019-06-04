Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Картина обогнала британский сериал "Игру престолов" и заняла первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base. Об этом сообщает Forbes.
Несмотря на успешность мини-сериала американского канала HBO, "Чернобыль" обвиняется в нарушении авторских прав украинского драматурга Павла Арье.
На этот раз актриса и сценаристка из Великобритании нашла расистские нотки в воссоздавшем чернобыльскую катастрофу сериале.
Карла Мари Свит написала рецензию, которая не только рассмешила аудиторию зрителей, но и поставила в недоумение. "Посмотрела два эпизода шоу, и они хороши. Но есть одна вещь, которая мне не понравилась. Я понимаю, что в реальной жизни все участники событий были белыми, но тогда актеры должны были говорить с украинским акцентом. А в сериале звучат акценты со всей Великобритании. Так если этой точностью создатели пренебрегли, то почему не пригласили чернокожих актеров?", - прокомментировала мини-сериал Свит.
Интернет-пользователи обсмеяли "правозащитницу":
there are a lot of black actors on the show pic.twitter.com/7A9WmXsS2H
— wakara (@MrWakara) 3 июня 2019 г.
В сериале было полно "черных" актеров
Yes, the role of Gorbachev had to take Wesley Snipes
— Mishka Shaggy (@MishkaShaggy) 3 июня 2019 г.
Ну да, а Горбачева должен был сыграть Уэсли Снайпс
После негативных комментариев, Карла Мари Свит вынуждена была ограничить доступ к своей странице.
Кроме этого инцидента, многие зрители увидели в сериале ляп. В 4 серии сериала в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.