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Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Один из самых рейтинговых сериалов опять подвергся критике.

Картина обогнала британский сериал "Игру престолов" и заняла первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base. Об этом сообщает Forbes.

Несмотря на успешность мини-сериала американского канала HBO, "Чернобыль" обвиняется в нарушении авторских прав украинского драматурга Павла Арье.

"Чернобыль": HBO выпустил официальный саундтрек к мини-сериалу

На этот раз актриса и сценаристка из Великобритании нашла расистские нотки в воссоздавшем чернобыльскую катастрофу сериале.

Карла Мари Свит написала рецензию, которая не только рассмешила аудиторию зрителей, но и поставила в недоумение. "Посмотрела два эпизода шоу, и они хороши. Но есть одна вещь, которая мне не понравилась. Я понимаю, что в реальной жизни все участники событий были белыми, но тогда актеры должны были говорить с украинским акцентом. А в сериале звучат акценты со всей Великобритании. Так если этой точностью создатели пренебрегли, то почему не пригласили чернокожих актеров?", - прокомментировала мини-сериал Свит.

Интернет-пользователи обсмеяли "правозащитницу":

В сериале было полно "черных" актеров

Ну да, а Горбачева должен был сыграть Уэсли Снайпс

После негативных комментариев, Карла Мари Свит вынуждена была ограничить доступ к своей странице.

Кроме этого инцидента, многие зрители увидели в сериале ляп. В 4 серии сериала в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.

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Расизм, Сериал, Чернобыль, Британская сценаристка, Карла Мари Свит.
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