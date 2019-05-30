Рейтинговый "Чернобыль" обвиняется в нарушении авторских прав украинского драматурга

Новости культуры: Американский телеканал HBO в сериале "Чернобыль" использовал часть пьесы украинского драматурга Павла Арье, не получив разрешение от автора.

Арье уже отреагировал на инцидент в Facebook и объяснил, что узнал в фрагменте четвертой серии сериала монолог бабы Приси из своей пьесы.

"Я не знаю, как объяснить свое состояние... Я не знаю как собрать себя, у меня в носу сгустки крови потому что давление было вчера 215...", - написал Арье.

Речь идет о моменте в начале четвертой серии "Чернобыля", когда героиня сериала рассказывает, почему она отказывается эвакуироваться из зараженной радиацией территории. Именно рассказ женщины похож на монолог бабы Приси в пьесе Арье.

Украинский драматург в своей пьесе также рассказал о человеке, который живет в зоне отчуждения. Именно баба Прися и является главной героиней.

Павел Арье является украинско-немецким драматургом. Его сделала известным именно пьеса "В начале и в конце времен". Украинец живет и работает во Львове, Киеве и Кельне.

Как сообщалось, сериал "Чернобыль", производством которого занимаются каналы НBО и Sky, по данным International Movie Data Base стал наиболее рейтинговым шоу в истории. По данным Forbes, сериал получил оценку 9,7 из 10 возможных по итогам голосования 52 тысяч пользователей.