Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором

Слава Маламуд — журналист и учитель математики из Приднестровья, живущий в США. Он пересказывает в твиттере каждую серию "Чернобыля", его твиты собирают десятки тысяч лайков, их ретвитит сам создатель сериала Крейг Мейзин. Маламуд решил показать сериал своему отчиму — и случайно выяснил, что тот был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, о чем никогда не рассказывал — и сейчас не хочет вспоминать.

Маламуд родился в городе Бендеры, Молдова, но в начале 1990 годов он эмигрировал в США и сейчас проживает в Балтиморе, штат Мэриленд. После просмотра сериала Чернобыль он решил поделится с читателями в Twitter своими мыслями не как специалист, а как человек, который жил в ту эпоху, который видел все это своими глазами, так как у него очень яркие воспоминания о ней.

"Я всегда смотрю западное кино и сериалы о российской и советской жизни критическим взглядом: они часто перевирают какие-то события или путают детали" - говорит Маламуд.

I have just finished watching Episode 1 of Chernobyl on @HBO. My perspective is that of someone born and raised in the Soviet Union who has vivid memories of 1986, the catastrophe itself and how it was handled by the Soviet politicians and the state media...

— Slava Malamud (@SlavaMalamud) 24 мая 2019 г.