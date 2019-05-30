Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором

Новости культуры: Живущий в США журналист Слава Маламуд решил показать своему отчиму сериал Чернобыль и случайно выяснил, что он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

Слава Маламуд — журналист и учитель математики из Приднестровья, живущий в США. Он пересказывает в твиттере каждую серию "Чернобыля", его твиты собирают десятки тысяч лайков, их ретвитит сам создатель сериала Крейг Мейзин. Маламуд решил показать сериал своему отчиму — и случайно выяснил, что тот был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, о чем никогда не рассказывал — и сейчас не хочет вспоминать.

Маламуд родился в городе Бендеры, Молдова, но в начале 1990 годов он эмигрировал в США и сейчас проживает в Балтиморе, штат Мэриленд. После просмотра сериала Чернобыль он решил поделится с читателями в Twitter своими мыслями не как специалист, а как человек, который жил в ту эпоху, который видел все это своими глазами, так как у него очень яркие воспоминания о ней.

"Я всегда смотрю западное кино и сериалы о российской и советской жизни критическим взглядом: они часто перевирают какие-то события или путают детали" - говорит Маламуд.

I have just finished watching Episode 1 of Chernobyl on @HBO. My perspective is that of someone born and raised in the Soviet Union who has vivid memories of 1986, the catastrophe itself and how it was handled by the Soviet politicians and the state media... — Slava Malamud (@SlavaMalamud) 24 мая 2019 г.

Его поразило, с каким уважением и дотошностью создатели сериала подошли к своей работе. "Когда я посмотрел "Чернобыль" — а 1986-й для меня очень памятный год, я все эти события хорошо помню, — меня поразило, насколько мало там вещей, к которым можно придраться. Это касается не только интерьера, одежды и так далее — видно, что люди очень серьезно поработали над всем этим. Удивительно, как аутентично выписаны персонажи в плане менталитета советского человека — насколько это возможно для западных сценаристов. Насколько я знаю, человек, который написал это, американец, он не имеет никакого отношения к России. Поэтому и удивительно, как правдоподобны характеры и поведение персонажей" – рассказывает журналист.

Маламуд решил показать сериал своему отчиму, подполковник в отставке Владимиру Вейцману, который живет в штате Нью-Йорк, так как он все время смотрит Первый канал, Слава хотел, чтобы отчим посмотрел нормальное кино. Также журналисту было интересно, насколько они точно передали военную форму, ведь отец в этом деле эксперт.

"И вдруг мой отчим мне заявляет: а я там был, не хочу больше на это смотреть. И я как-то ошалел, потому что он не то чтобы скрытный, он рассказывал про свою службу, как он служил в Дальневосточном военном округе, но об этом он ничего не говорил", — написал Слава.

Оказалось, что в мае 1986 года, через две или три недели после взрыва, Владимиру позвонили и подняли по тревоге. И он сначала даже не поверил, подумал, какая-то ошибка. Ему сказали: поднимай все химические войска и выдвигайся в Киевскую область. И вот он повез туда, в Припять, отряд ликвидаторов из Молдавии. А поскольку он был из старшего комсостава — он тогда был капитаном в майорской должности, командир дивизиона, — его поставили заместителем коменданта района.

Это был май, продолжалась эвакуация сел вокруг Припяти. Его назначили ответственным за эвакуацию, он следил за отправкой автобусов и ловил мародеров. Там началось сильное мародерство: одну деревню уже вывезли, соседнюю еще нет — люди просто приходили в пустую деревню и забирали все, что им понравится. Он рассказал, что им всем писали дозу в 25 рентген, даже не глядя на дозиметр: как он потом понял, это просто была максимальная доза (которую можно было набрать за командировку), а сколько они на самом деле получили, никто не знает. И если ты зашкалил за максимальную дозу, то не отправлять же тебя обратно, люди-то нужны.

Отчим пробыл там всего две или три недели, а потом его отправили обратно в Молдавию, потому что на это время были запланированы совместные учения СССР и Болгарской народной армии и их решили не отменять, чтобы не давать повод для лишних разговоров. Его отправили руководить артиллерийским дивизионом.

"Ему повезло, конечно — остальные химвойска остались дальше ликвидировать (последствия аварии на Чернобыльской АЭС), а его как старший комсостав отправили на учения обратно на полигон в Тирасполь", — пишет Маламуд.

У отчима журналиста остались довольно тяжелые воспоминания о пребывании в зоне ЧАЭС и рассказывать о Чернобыле кому-то другому он отказался по очень "советской причине". "Я подписывал документ". Уговоры, что это все было давно, что Советского Союза больше нет, на него не подействовали: "Это как присяга", — пишет журналист.