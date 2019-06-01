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"Чернобыль": HBO выпустил официальный саундтрек к мини-сериалу

"Чернобыль": HBO выпустил официальный саундтрек к мини-сериалу
14:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Сериал "Чернобыль" от HBO, который уже стал невероятно популярным, получил официальный саундтрек.

Телеканал HBO обнародовал композиции к популярному телепроекту. В списке — 13 композиций, которые написала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир.

Хильдур Гуднадоттир - классическая виолончелистка, известна музыкой к таким картинам, как "Убийца 2: Против всех", "Мария Магдалина", "Конец пути". На данный момент она работает над картиной "Джокер" с Хоакином Фениксом, которая выйдет в прокат в октябре этого года.

Плейлист доступен на Apple Music, также его можно послушать в YouTube.

Напомним, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base. Сериал обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена. Об этом сообщает Forbes.

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Так же, американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором ЧАЭС. Слава Маламуд решил показать сериал своему отчиму, подполковнику в отставке Владимиру Вейцману, который живет в штате Нью-Йорк, так как он все время смотрит Первый канал, Слава хотел, чтобы отчим посмотрел нормальное кино. Также журналисту было интересно, насколько они точно передали военную форму, ведь отец в этом деле эксперт.  "И вдруг мой отчим мне заявляет: а я там был, не хочу больше на это смотреть. И я как-то ошалел, потому что он не то чтобы скрытный, он рассказывал про свою службу, как он служил в Дальневосточном военном округе, но об этом он ничего не говорил", — написал Слава.

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Сериал, HBO, Чернобыль, Саундтрек, Мини-сериал.
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