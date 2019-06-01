"Чернобыль": HBO выпустил официальный саундтрек к мини-сериалу

Новости культуры: Сериал "Чернобыль" от HBO, который уже стал невероятно популярным, получил официальный саундтрек.

Телеканал HBO обнародовал композиции к популярному телепроекту. В списке — 13 композиций, которые написала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир.

Хильдур Гуднадоттир - классическая виолончелистка, известна музыкой к таким картинам, как "Убийца 2: Против всех", "Мария Магдалина", "Конец пути". На данный момент она работает над картиной "Джокер" с Хоакином Фениксом, которая выйдет в прокат в октябре этого года.

Плейлист доступен на Apple Music, также его можно послушать в YouTube.

Напомним, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base. Сериал обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена. Об этом сообщает Forbes.

Так же, американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором ЧАЭС. Слава Маламуд решил показать сериал своему отчиму, подполковнику в отставке Владимиру Вейцману, который живет в штате Нью-Йорк, так как он все время смотрит Первый канал, Слава хотел, чтобы отчим посмотрел нормальное кино. Также журналисту было интересно, насколько они точно передали военную форму, ведь отец в этом деле эксперт. "И вдруг мой отчим мне заявляет: а я там был, не хочу больше на это смотреть. И я как-то ошалел, потому что он не то чтобы скрытный, он рассказывал про свою службу, как он служил в Дальневосточном военном округе, но об этом он ничего не говорил", — написал Слава.