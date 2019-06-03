"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале

Новости культуры: В сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательным зрителям удалось обнаружить досадный киноляп.

Мини-сериал вызвал настоящий бум по просмотрам и стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории. Однако, и этот проект не обошелся без киноляпов.

В 4 серии сериала в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС. Об этом в Facebook написал Sergey Doda.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", – написал он на своей странице в Facebook.

Монумент расположен в Киеве в сквере возле библиотеки имени Вернадского, которая в рамках сериала "Чернобыль" выдается за столичную библиотеку МГУ имени Ломоносова.

Пользователи снисходительно отнеслись к этому ляпу. Возможно сценаристы могли специально оставить его в кадре и ли просто не знать о существовании монумента.

Напомним, что финальная серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня. Создатели назвали ее "Вечная память".