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"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале
"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале

"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале

"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале
20:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: В сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательным зрителям удалось обнаружить досадный киноляп.

Мини-сериал вызвал настоящий бум по просмотрам и стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории. Однако, и этот проект не обошелся без киноляпов.

В 4 серии сериала в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС. Об этом в Facebook написал Sergey Doda.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", – написал он на своей странице в Facebook.

Монумент расположен в Киеве в сквере возле библиотеки имени Вернадского, которая в рамках сериала "Чернобыль" выдается за столичную библиотеку МГУ имени Ломоносова.

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Пользователи снисходительно отнеслись к этому ляпу. Возможно сценаристы могли специально оставить его в кадре и ли просто не знать о существовании монумента. 

Напомним, что финальная серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня. Создатели назвали ее "Вечная память".

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Сериал, HBO, Чернобыль, Мини-сериал, Киноляп.
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