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"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности
"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности

"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности

"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности
17:58 Сегодня Телеграф УНН

Новости культуры: В ЕБРР предложили посмотреть, что "на самом деле произошло" в Чернобыле в 1986 году.

Европейский банк реконструкции и развития предложил фанатам сериала "Чернобыль" посмотреть их документальный фильм, чтобы узнать, что "на самом деле произошло", ведь ЕБРР - в центре работы по обеспечению того, чтобы Чернобыльская зона была безопасной.

Об этом говорится в сообщении банка в Twitter.

"Мы - в центре работы по обеспечению безопасности Чернобыля. Если вам нравится сериал HBO "Чернобыль", посмотрите наш документальный фильм о том, что на самом деле произошло тогда - и с тех пор", - говорится в сообщении.

Добавим, ЕБРР оказывает поддержку по выполнению Украиной проектов, направленных на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

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Украина является одним из вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", общий вклад которой в ЧФУ состоит из имущественного и денежного содержания и составляет 167 млн 563 тыс. долл. Из этого фонда, администратором которого является ЕБРР, финансируется План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие", согласно которому строится новый безопасный конфайнмент (НБК) объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Введение в эксплуатацию нового укрытия ЧАЭС запланировано на 2019 год.

Напомним, сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей.

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Сериал, HBO, Чернобыль, Документальный фильм, Чернобыльская АЭС, Мини-сериал.
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