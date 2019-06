"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности

Европейский банк реконструкции и развития предложил фанатам сериала "Чернобыль" посмотреть их документальный фильм, чтобы узнать, что "на самом деле произошло", ведь ЕБРР - в центре работы по обеспечению того, чтобы Чернобыльская зона была безопасной.

Об этом говорится в сообщении банка в Twitter.

We’re at the heart of work to make #Chernobyl safe. If you love the #ChernobylHBO series, watch our documentary about what really happened then – and since. pic.twitter.com/xL8IlWx5JO

