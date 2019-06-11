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Представлен новый трейлер документального фильма об Антоне Ельчине

Представлен новый трейлер документального фильма об Антоне Ельчине
09:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Премьера документальной ленты состоялась в рамках кинофестиваля Сандэнс в начале этого года.

В минувшие выходные Крис Пайн присоединился к поклонникам "Стар Трека", отпраздновав 10-летие с момента премьеры новой трилогии специальным показом "Звездного пути". В ходе показа Пайн представил еще и новый трейлер документального фильма "С любовью, Антоша" (Love, Antosha), посвященного памяти коллеги Пайна по "Стар Треку", Антона Ельчина.

Антон Ельчин погиб три года назад, в июне 2016 года; актеру было всего 27 лет. В начале этого года стало известно, что родители Антона сняли документальный фильм об ушедшем из жизни сыне, чтобы показать, "каким он был на самом деле".

Режиссерское кресло картины занял Гаррет Прайс ("Нэшвилл", "Живой груз"). 

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"Может быть, это эгоистично с нашей стороны, ведь мы просто не готовы отпустить Антона. Он ушел, но люди до сих пор говорят о нем, фильмы с ним до сих пор выходят. Все говорят, каким талантливым, умным и добрым он был. Может быть, причина в этом. Может быть, он никогда на самом деле и не уходил", – говорит Ирина Ельчина, мама Антона.

В кинотеатрах США документальный фильм появится 2 августа 2019, в России же благодаря A-One Films "С любовью, Антоша" можно будет посмотреть с 19 сентября.

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Фильмы, Кино, Документальные фильмы, Крис Пайн, Антон Ельчин, Документальный фильм об Антоне Ельчине.
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