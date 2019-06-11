Сериал "Чернобыль" от HBO планируют продлить

Новости культуры: Создатели сериала обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону.

Мини-сериал "Чернобыль" от американской компании HBO может получить продолжение. Об этом сообщается на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА.

Речь идет о шестом эпизоде сериала о трагических событиях, произошедших 26 апреля 1986 года.

Создатели "Чернобыля" обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона через 30+ лет после катастрофы и взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

"Интересный факт, о котором мы также узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, участвовавшего в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС), создатели мини-сериала "Чернобыль" обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять эпизод 6", - говорится в сообщении.

Напомним, нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO привел к стремительному росту популярности туров в Чернобыль.