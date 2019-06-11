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Теперь еще и продюсер: Сандра Буллок снимет сериал о своих студенческих годах

Теперь еще и продюсер: Сандра Буллок снимет сериал о своих студенческих годах
22:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Знаменитая голливудская актриса, как и многие ее коллеги, будучи на вершине карьеры, решила податься в продюсеры биографической картины.

54-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.

Сторонники Сандры Буллок смогут увидеть, как их кумир проводил годы в университете и какой она была, когда за ней не охотились сотни папарацци. О том, что голливудская актриса намерена снять сериал о своих безумных студенческих годах сообщает издание Deadline.

54-летняя звезда фильма "Мисс Конгениальность" сядет в продюсерское кресло многосерийной драматической ленты. За производство картины, в которой откроется мир музыки и танца взялась компания Amazon. Также компанию музыкальным руководителям составит неоднократный обладатель Грэмми Джон Ледженд и сценарист Акива Голдсман.

Сериал "Чернобыль" от HBO планируют продлить

Реальные события будут разворачиваться в 1980-х годах на юге США. В центре сюжета стоит девушка, то есть Сандра Буллок. Она изо всех сил пытается найти любовь и свое место в мире. Дополнительную информацию об актерском составе или приблизительной дате премьеры пока нет.

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Сериал, Знаменитости, Актриса, Продюсер, Звезды, Американская актриса, Сандра Буллок.
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