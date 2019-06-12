Стало известно, кто вошел в жюри кинофестиваля в Карловых Варах

Новости культуры: Сергей Лозница будет оценивать работы конкурсантов в основной программе фестиваля, а Денис Иванов возглавит жюри секции East of the West.

Режиссер Сергей Лозница и продюсер Денис Иванов стали членами жюри нынешнего Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который пройдет 28 июня - 6 июля 2019 года.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

"Член Украинской киноакадемии, режиссер Сергей Лозница и член правления УКА, продюсер, руководитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов вошли в состав жюри Karlovy Vary International Film Festival", - говорится в сообщении.

В УКА напомнили, что на нынешней Третьей кинопремии "Золотая Юла" фильм Сергея Лозницы "Донбасс" завоевал три статуэтки — за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и сценарий. Продюсером ленты с украинской стороны выступил Денис Иванов.

Напомним, гран-при 48-го кинофестиваля "Молодость" и статуэтку "Скифского оленя" получила французская лента "Дикий" (Savage) режиссера Камия Видаля-Наке.