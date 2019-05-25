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Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии
Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии

Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии

Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: 72 церемония Каннского кинофестиваля, который прогремел с 14 по 25 мая, подошла к своему завершению.

Жюри торжества во время закрытия церемонии объявило долгожданный список победителей.

Возглавил жюри Каннского кинофестиваля в 2019 году режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Под его руководством работали еще семь человек, среди них – американская актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймун Н'Диай, американский режиссер Келли Райхардт, итальянский режиссер Аличе Рорвахер, французский режиссер Энки Билал, французский режиссер Робин Кампильо, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский режиссер Павел Павликовский.

Список всех победителей Каннского кинофестиваля 2019

"Золотая пальмовая ветвь": "Паразиты" Пон Джун Хо

Гран-при: "Атлантика" Мати Диоп

Приз жюри: "Отверженные" Ледж ли; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Лучшая женская роль: Эмили Бичем "Маленький Джо"

Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас "Боль и слава"

Лучший режиссер: Братья Дарденн "Молодой ахмед"

Лучший сценарий: Селин Скьямма "Портрет молодой женщины в огне"

Специальная награда жюри: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золотая камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квир-пальма" (полный метр): "Портрет молодой женщины в огне" Селин Скьямма

"Квир-пальма" (короткометражные фильмы): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

Что известно о Каннском фестивале?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.

В Каннах состоялась премьера "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино

Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.

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