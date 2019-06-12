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"Слишком стар, чтобы умереть молодым": что известно о новом сериале (Видео)

"Слишком стар, чтобы умереть молодым": что известно о новом сериале (Видео)
13:25 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости культуры: Киносериал "Слишком стар, чтобы умереть молодым" от Amazon выйдет 14 июня.

Сериал расскажет о криминальном мире Лос-Анджелеса. В центре сюжета полицейский Мартин, который случайно влез в разборки криминальных авторитетов.

На его пути будут попадаться герои, которые ищут свое предназначение.

Смотрите трейлер сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым":

Главная роль в сериале "Слишком стар, чтобы умереть молодым" досталась восходящей звезде Голливуда - Майлзу Теллеру.

Кроме Теллера в сериале также снимались Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Вильям Болдуин, Калли Эрнандез, Бабс Олусанмокун, Нелл Тайгер Фри и Селестино Корниэлле.

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На Каннском кинофестивале режиссер сериала Николас Виндинг Рефн показал пятый и шестой эпизоды сериала. 

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Сериал, Премьера, Что посмотреть, Дата выхода, Майлз Теллер.
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