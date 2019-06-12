"Слишком стар, чтобы умереть молодым": что известно о новом сериале (Видео)

Сериал расскажет о криминальном мире Лос-Анджелеса. В центре сюжета полицейский Мартин, который случайно влез в разборки криминальных авторитетов.
На его пути будут попадаться герои, которые ищут свое предназначение.
Смотрите трейлер сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым":
Главная роль в сериале "Слишком стар, чтобы умереть молодым" досталась восходящей звезде Голливуда - Майлзу Теллеру.
Кроме Теллера в сериале также снимались Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Вильям Болдуин, Калли Эрнандез, Бабс Олусанмокун, Нелл Тайгер Фри и Селестино Корниэлле.
На Каннском кинофестивале режиссер сериала Николас Виндинг Рефн показал пятый и шестой эпизоды сериала.