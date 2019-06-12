Ушел из жизни актер из сериала "Санта-Барбара"

Новости культуры: В США на 83-м году жизни скончался американский актер Джим МакМуллан, который знаком зрителю по сериалам "Санта-Барбара", "Команда А" и "Спасатели Малибу".

Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти стали осложнения на фоне бокового амиотрофического склероза.

Актер умер еще 31 мая, но об этом стало известно только сейчас. Семья Джима не хотела распространяться о деталях трагедии.

Джим МакМуллан родился 13 октября 1936 года в городе Лонг Бич. За свою карьеру он сыграл более 80 ролей в кино и сериалах. Среди самых известных - фильмы "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба", "Скоростной спуск", "Захватчики", а также сериалы "Даллас", "Молодые и дерзкие" и "Санта-Барабара". В последнем актер сыграл роль генерала Моргана Фенимора.

В марте этого года ушел из жизни еще один актер из "Санта-Барбары" - Джед Аллан. В сериале он сыграл отца Идена – СиСи Кэпвелла.