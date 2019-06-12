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Рами Малек мог во второй раз стать Фредди Меркьюри на экране

Рами Малек мог во второй раз стать Фредди Меркьюри на экране
22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Триумфатор 2018 года Рами Малек имел возможность во второй раз почувствовать себя в роли легендарного певца Фредди Меркьюри.

Актер мог сыграть роль камео в фильме "Рокетмен".

Недавно на большой экран вышла биографическая лента о знаменитом певце Элтоне Джоне "Рокетмен". Что интересно, рок-исполнитель сам вносил правки в сценарий и следил за процессом съемок, о чем свидетельствует его возмущение относительно убранных сексуальных сцен и фрагментов с наркотиками. Однако, как сообщает издание SlashFilm, это еще не все сюрпризы, которые готовили создатели фильма.

Режиссер картины "Рокетмен" Декстер Флетчер признался, что в начале съемок их команда намеревалась включить в сюжет эпизодическую роль камео. А именно в фрагменте появился бы Фредди Меркьюри в исполнении Рами Малека, который сыграл его в "Богемской рапсодии".

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"Некоторое время меня не покидала идея сделать это во время сцены в ресторане с Элтоном и его матерью. Я подумал, что они могли сидеть за соседним столиком с Фредди и Джоном Ридом и помахать друг другу руками", – признался Декстер Флетчер.

Однако, судя по отсутствию этого эпизода, режиссер все-таки передумал снимать такую сцену.

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Фильм, Актер, Фредди Меркьюри, Декстер Флетчер, Рами Малек, Рокетмен.
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