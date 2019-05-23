СМИ: Звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек обручился с Люси Бойнтон

Новости шоу бизнеса: 38-летний голливудский актер Рами Малек сделал предложение руки и сердца Люси Бойнтон после двух лет отношений.

Как сообщает издание Radaronline со ссылкой на информацию от инсайдера, влюбленные планируют сыграть свадьбу дважды: в Великобритании, где Бойнтон проживала с 5 лет, и в США с семьей Малека.

"Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Люси и Рами планируют пожениться в этом году", – отмечает инсайдер.

Люси Бойнтон сыграла девушку и будущую жену Фредди Меркьюри в фильме "Богемская Рапсодия". Поэтому с Малеком она познакомилась на съемочной площадке в 2017 году.

Слухи об их романе появились весной 2018 года, однако актеры умело скрыли свои отношения, обнародовав их в начале нового года.