В Сети появился трейлер фантастической комедии "Люди в черном: Интернешнл"

Новости культуры: Это четвертый по счету фильм об особых агентах тайной организации "Люди в черном".

В четверг, 13 июня, в Украине состоялась долгожданная премьера фильма "Люди в черном: Интернешнл" (Men in Black International), к которой приковано большое внимание киноманов.

Предыдущие части, в которых главные роли сыграли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, получили такую популярность, что авторы проекта решили создать продолжение киноленты, обновив звездный состав.

Так, в "Люди в черном: Интернешнл" зрители смогут увидеть актера, который активно сотрудничает со студией Marvel – это Крис Хэмсворт. В "Мстителях" он сыграл Тора и прославился благодаря этой роли на весь мир. Кроме этого, еще одна звезда фильмов о супергероях появится в киноленте. Продюсеры пригласили на съемки актрису Тессу Томпсон, которая перед этим играла Валькирию в последней части "Мстителей".

Не менее увлекательным будет и сюжет нового фильма Marvel. По идее сценаристов, "Люди в черном" останутся организацией, которая спасает людей от пришельцев, прилетевших на Землю с угрожающими намерениями. На этот раз два спецагента будут бороться не только с инопланетянами, но и с врагами внутри тайной организации. Чтобы раскрыть убийство и предупредить вероятную опасность, агентам Эйч (Крис Хэмсворт) и Эм (Тесса Томпсон) придется объехать полмира и столкнуться со множеством курьезов.

Впервые о съемках продолжения к фильмам "Люди в черном" заговорили еще в 2012 году. Однако замысел не реализовывали вплоть до начала 2018-го. Для создания сценария пригласили сразу троих звезд Голливуда – Мэтта Холлоуэя, Артура Маркаму и Лоуэлла Каннингема. Режиссером "Люди в черном: Интернешнл" стал Феликс Гэри Грей, известный по кинолентам "Законопослушный гражданин" и "Голос улиц".