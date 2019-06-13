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Появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" (Видео)

Появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Telegraf

Новости культуры: Знаменитый кинорежиссер Педро Альмодовар выпустил свою работу под названием "Боль и слава" в главных ролях с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.

После двухлетнего перерыва известный кинорежиссер Педро Альмодовар выпустил свою очередную киноработу под названием "Боль и слава" , главные роли которого сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. 13 июня состоится премьера в украинских кинотеатрах.

После последней работы 69-летнего испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Джульетта" он взял небольшую паузу в своем творчестве. Однако, как оказалось, все это время он работал над новым сенсационным проектом. Первый трейлер к картине "Боль и слава" появился на YouTube-канале Sony Pictures Espana.

В главных ролях в фильме появились роскошная Пенелопа Крус, непревзойденный Антонио Бандерас, а также певица, которая за последние два года стала одной из самых обсуждаемых артисток Испании, Rosalia. К слову, съемки в фильме "Боль и слава" для нее стали дебютным.

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По сюжету фильма, состаренный режиссер оглядывается на свою жизнь и вспоминает всех людей, которые были важны для него и сыграли значимые роли в его жизни. Однако встречи с людьми, которые были в его прошлом, состоятся не только в его памяти, но и в реальности. Зрители смогут узнать о женщинах, которые были частью его судьбы, о потерях и личных переживаниях, которые мужчина переживал через творчество.

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Все по теме:

Кино, Педро Альмодовар, Трейлер, Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Первый трейлер, Боль и Слава, Dolor y gloria.
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