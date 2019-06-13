Кира Найтли получила главную роль в детективном фильме "Гостайна": появился первый трейлер

Новости культуры: В Голливуде готовят немало сюрпризов для киноманов. В частности, вскоре состоится премьера фильма "Гостайна" (Official Secrets).

Главную роль в фильме "Гостайна" исполнила знаменитая голливудская актриса Кира Найтли. В киноленте она сыграла роль британской разведчицы Кэтрин Терезы Ган.

По сюжету, главная героиня передает журналистам секретные материалы, подтверждающие нелегальную деятельность спецслужб. Одновременно правительство стремится защитить военных, которые незаконно вторглись в Ирак, и пытаются скрыть этот факт от ООН. Слитая информация может навредить власти США, поэтому разведчица Кэтрин Тереза Ган становится врагом государства.

Режиссером киноленты выступил Гэвин Худ, который мастерски реализовал незаурядный сюжет. Кроме Киры Натли, он пригласил на съемки Мэттью Гуда, Рэйфа Файнса, Мэтта Смита.

Мировая премьера фильма "Гостайна" запланирована на 23 августа 2019 года. А пока интерес к киноленте разжигает динамичный трейлер.

Напомним, что в мае звезда фильма "Колетт" вместе со своим супругом Джеймсом Райтоном посетила вечеринку Chanel J12 в Париже, где попала в объективы папарацци. Прекрасная новость для всех поклонников Киры Найтли - актриса станет мамой во второй раз. Найтли сияла, держа мужа под руку, и демонстрировала округлившийся живот.