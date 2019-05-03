Актриса Кира Найтли беременная вторым ребенком

Новости шоу бизнеса: Вчера вечером звезда фильма "Колетт" вместе со своим супругом Джеймсом Райтоном посетила вечеринку Chanel J12 в Париже, где попала в объективы папарацци.

Прекрасная новость для всех поклонников Киры Найтли — актриса станет мамой во второй раз. Найтли сияла, держа мужа под руку, и демонстрировала округлившийся живот.

Для мероприятия Кира Найтли выбрала платье свободного покроя, которое, тем не менее, не скрыло тот факт, что звезда находится в положении. Актриса пребывала в приподнятом настроении, охотно позировала фотографам и счастливо улыбалась. Вместе с ней в Париж приехал ее супруг, британский музыкант Джеймс Райтон, с которым Кира уже шесть лет состоит в законном браке.

Благодаря редактору французского издания Gala Александру Марасу журналистам и поклонникам стал доступен небольшой видеоролик, на котором еще сильнее бросается в глаза округлившийся живот Найтли.

К радостному ожиданию пары присоединится их старшая дочь Эди. В этом мае малышке исполнится четыре года и скоро она сможет поприветствовать младшую сестру или брата. Напомним, Кира Найтли и Джеймс Райтон поженились в 2013 году, спустя почти год после помолвки. Они узаконили отношения на закрытой церемонии во Франции, и через два года у пары родился первый ребёнок.

Пока неизвестно, на каком сроке находится звезда: она не дала никаких комментариев СМИ, что неудивительно, ведь Кира редко говорит об Эди и почти не делится фотографиями с ней.