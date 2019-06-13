"Обещание на рассвете": официальный украинский трейлер (Видео)

Новости культуры: Фильм выходит в украинский прокат 27 июня.

Вышел официальный украинский трейлер драмы "Обещание на рассвете", экранизации одноименного автобиографического романа двукратного лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари.

Еще в детстве мать Ромена Гари твердо решила: он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на насмешки окружающих и сомнения сына в собственных силах, она продолжала в него верить, - и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Пьер Нини. Режиссером выступил Эрик Барбье. Украинская премьера ленты состоялась на фестивале допремьерных показов в рамках Французской весны.