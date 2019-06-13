"Баллада Ричарда Джуэлла": назван актер, который сыграет главную роль

Новости культуры: Стало известно, кто сыграет главную роль в новой драме Клинта Иствуда, основанной на реальных событиях, "Баллада Ричарда Джуэлла".

Как сообщает The Hollywood Reporter, роль охранника Ричарда Джуэлла исполнит американский актер Пол Уолтер Хаузер ("Черный клановец", "Я, Тоня").

Ранее стало известно, что адвоката Ричарда Джуэлла сыграет Сэм Рокуэлл.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1996 году в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл сумел предотвратить теракт, вовремя обнаружив сумку с бомбой во время летних Олимпийских игр и успев эвакуировать большую часть людей до того, как прогремел взрыв. Погиб один человек.

Сначала пресса представила его как героя, однако позже он превратился в подозреваемого. ФБР рассматривало версию, что Джуэлл сам подложил бомбу, чтобы позже ее обнаружить. В конечном итоге с охранника сняли обвинения, но его жизнь была разрушена. Пережитый стресс стал причиной сердечного приступа, от которого мужчина скончался в возрасте 44 лет.

Съемки "Баллады о Ричарде Джуэлле" начнутся этим летом, но даты выхода пока нет.