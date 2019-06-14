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Умерла мексиканская звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Умерла мексиканская звезда сериала "Богатые тоже плачут"
10:40 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Известную мексиканскую кторку, звезду "мыльных опер" и танцовщицу одолела страшная болезнь.

На 55-м году жизни скончалась мексиканская актриса Эдит Гонсалес, которая известна зрителю по ролям в популярных в 90-е телесериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

Об этом сообщает CNN. Жизнь актрисы оборвалась в четверг, 13 июня. Причиной смерти стал рак яичников, с которым она боролась на протяжении последних трех лет.

У Эдит осталась 14-летняя дочь Констанца от супруга Лоренцо Лазо, а также любимый пес. За несколько часов до смерти Гонсалес опубликовала в Instagram трогательное фото с дочерью, на котором они обе счастливо улыбаются. 

 
 
 
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Edith González 13 junio 2019

Публикация от Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Эдит Гонсалес родилась 10 декабря 1964 года в Мексике, в городе Монтеррей. Она с детства снималась в кино, но широкую известно ей принесла роль Марисабель Сальватьерры в сериале "Богатые тоже плачут".

Она также снималась в таких фильмах, как "Король горилл", "Фабриканты паники", "Прощай, Лагунилья, прощай", "Адская западня", "Пойманные", "Игрок", "Сообщники ада", "Салон-Мехико" и сериалах "Дикая Роза" и "Золотая клетка".

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Знаменитости, Богатые тоже плачут, Актриса, Сериалы, Звезды сериалов, Альманах, Альманах-2019.
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