О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске "Ангелов Чарли"

Новости культуры: Ожидайте премьеру фильма "Ангелы Чарли" уже этой осенью.

Осенью на большие экраны выйдет перезапуск комедийного экшена "Ангелы Чарли", в который режиссер Элизабет Бэнкс вложила особенный смысл. О том, на что она опиралась при создании блокбастера, Бэнкс рассказала в интервью

"Я вернулась к первоначальной идее "Ангелов Чарли" [режиссер имеет в виду оригинальный сериал, выходивший с 1976 по 1981 год], которая заключалась в том, что женщины были основной движущей силой. То же самое мы видим в современном мире, будь то движение #MeToo или все эти выступления против ущемления прав женщин. Все это происходит потому, что женщины очень много работают, больше, чем когда-либо в истории человечества", ― говорит Бэнкс.

"Я просто хотела снять фильм о работающих вместе женщинах. Чтобы в нем не было бойфрендов, с которыми надо встречаться, кошек, которых надо кормить, и матерей, которым надо звонить - потому что я не беспокоюсь об этих вещах в повседневной жизни. Таким образом, я почувствовала, что мы обновляем идею ʺАнгелов Чарлиʺ", - добавила 45-летняя актриса и режиссер.

Напомним, что в центре сюжета окажутся героини Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балинска. Боевая троица стоит на страже мировой безопасности и по первому зову своего босса готова к выполнению любого опасного задания. Украинская премьера "Ангелов Чарли" состоится 14 ноября.