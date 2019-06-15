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Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"
Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"

Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"

Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости культуры: Во Флоренции умер знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли, снявший фильм "Укрощение строптивой".

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла в Twitter.

"Никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал он.

Дзеффирелли дважды номинировали на премию "Оскар", получал премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды - премию "Эмми". Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.

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Он является режиссером фильмов "Укрощение строптивой" (1967), где снималась Элизабет Тейлор, "Ромео и Джульетта" (1968) и других.

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Умер, Режиссер, итальянский режиссер, Ушел из жизни, Франко Дзеффирелли, Альманах-2019.
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