Новый трейлер фильма "Доктор Сон" будоражит всю сеть (Видео)

Новости культуры: Компания Warner Bros. показала первый тизер-трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон", которая станет продолжением фильма "Сияние".

Главные роли в картине сыграли Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Александр Эссо, Карл Ламбли и Занн МаКларнон. Режиссером выступил Майк Флэнаган.

События хоррора происходят через сорок лет после "Сияния". В центре сюжета - повзрослевший мальчик Дэнни Торренс (Юэн МакГрегор), который стал свидетелем сумасшествия и смерти своего отца в отеле "Оверлук". Герой страдает от алкоголизма и ведет жизнь маргинала, пока не встречает девочку Абру Стоун, обладающую силой "сияния". Она просит Торренса помочь ей спастись от группы охотников на детей со сверхъестественными способностями. Чистота души Абры и ее бесстрашное принятие сияния заставляют Дэна снова воззвать к собственным силам и бросить вызов страхам и пробудившимся призракам прошлого.

Картина выйдет в украинский прокат 7 ноября этого года.