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Во Львове состоялась премьера первого фильма из цикла "Как начиналась война"

Во Львове состоялась премьера первого фильма из цикла "Как начиналась война"
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры: Министерство информационной политики презентовало во Львове первый фильм из цикла "Как начиналась война"

ВоЛьвове в мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория Террора" состоялась премьера фильма "После Майдана. Крым" из цикла документальных фильмов "Как начиналась война. Кинохроники. Свидетели", созданных при поддержке Министерства информационной политики Украины.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

"Это первая серия из цикла документальных фильмов "Как начиналась война. Кинохроники. Свидетели", созданных при поддержке Министерства информационной политики Украины. Всего цикл включает две серии – вторая серия носит название "Нашествие. Донбасс". Все эти фильмы о людях, которые были свидетелями и участниками событий в Украине, когда началась российско-украинская необъявленная война, и охватывают период времени от захоронения героев Небесной сотни до первых побед добробатов и освобождения Мариуполя", - отметила Джапарова.

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По ее словам, первый фильм показывает события, которые стали определенным "тектоническим сдвигом" - от Небесной сотни до начала оккупации в Крыму. "В фильме принимают участие жители Крыма, граждане Украины. Все те, кто стал свидетелями оккупации Крыма. Все те, кто сегодня приближает возвращение полуострова домой", - добавила первый заместитель министра информполитики.

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Львов, Фильм, Премьера, МИП, Цикл, Министерство информационной политики, Как начиналась война.
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