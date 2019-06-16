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"Третий день" от HBO: Джуд Лоу получил главную роль в новом сериале
"Третий день" от HBO: Джуд Лоу получил главную роль в новом сериале

"Третий день" от HBO: Джуд Лоу получил главную роль в новом сериале

"Третий день" от HBO: Джуд Лоу получил главную роль в новом сериале
21:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Звезда фильмов "Близость" и "Отпуск по обмену" получил новое потрясающее предложение от одного из самых популярных телеканалов современности.

HBO взялся за новый проект, главную роль в котором предложили Джуду Лоу.

46-летний Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале "Третий день". О том, что представители HBO и Sky предложили британскому актеру исполнить первостепенную миссию в новом проекте сообщает издание Deadline.

Съемки первых эпизодов стартуют уже в июле этого года, а в 2020 году поклонники Джуда Лоу смогут увидеть его в премьере сериала "Третий день". За проект взялись Марк Манден и Деннис Келли, работавшие над культовым сериалом "Утопия".

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По сюжету, Сэм (Джуд Лоу) попадает на таинственный остров, который расположен недалеко от Великобритании. Там для него откроется новый мир полон загадок, а также его ждет немало приключений и удивительных открытий. Однако события, которые будут происходить с Сэмом на острове, произведут на него сильное впечатление, под действием которого в его памяти появятся фрагменты из прошлого. Они совместно с воспоминаниями настоящего принесут для главного героя тяжелый перид, который может повлечь негативные последствия.

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Сериал, Джуд Лоу, HBO, Актер, Третий день.
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