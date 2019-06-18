Как изменилась внешность актеров популярных комедий 2000-х (Фото) В конце 90-х и начале 2000-х подростковые комедии были чрезвычайно популярны. Их смотрели даже люди, которым нравился совершенно другой юмор. Все привыкли видеть актеров в этих фильмах, и многим они казались довольно молодыми. Но почти 20 лет прошло с тех пор, как эти фильмы дебютировали, и актеры в них сильно изменились с тех пор.