Кругом обман: как популярные персонажи должны были выглядеть на самом деле (Фото)

Иногда, когда смотришь фильм, не укладывается в голове: как этому герою может быть 16 лет, если выглядит он на все 30? Впрочем, не стоит забывать, что это кинематограф и создатели фильмов специально подбирают харизматичных актеров, которые понравились бы зрителям. А что, если бы киногероев играли люди их настоящего возраста? Вот чтобы все по-честному, как в книге?