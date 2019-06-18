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Вторник, 18.06.2019
Кругом обман: как популярные персонажи должны были выглядеть на самом деле (Фото)
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Кругом обман: как популярные персонажи должны были выглядеть на самом деле (Фото)

Иногда, когда смотришь фильм, не укладывается в голове: как этому герою может быть 16 лет, если выглядит он на все 30? Впрочем, не стоит забывать, что это кинематограф и создатели фильмов специально подбирают харизматичных актеров, которые понравились бы зрителям. А что, если бы киногероев играли люди их настоящего возраста? Вот чтобы все по-честному, как в книге?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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