Стало известно, что Дженнифер Моррисон сыграет в новом сезоне сериала "Это мы"

Новости культуры: Какая роль предстоит звезде в сериях четвертого сезона "Это мы", станет известно 24 сентября 2019 года.

Попрощавшись с образом Эммы Свон, 40-летняя Дженнифер Моррисон заключила контракт с каналом NBС для участия в другом популярном сериале "Это мы". По данным издания Entertainment Weekly уже в этом году актриса сыграет важную роль в четвертом сезоне шоу.

Несмотря на то, что создатели скрывают все подробности о героине Моррисон, известно, что она сыграет значительную роль в семейной драме, разворачивающейся в новом сезоне "Это мы".

Ранее в этом году шоу продлили сразу на три сезона, а его создатель Дэн Фогельман заверил зрителей и критиков, что у него есть четкий план для всех следующих эпизодов. Таким образом, поклонникам не придется беспокоиться, что планка качества снизится.

Что до Дженнифер Моррисон, ее участие в телевизионных проектах по-прежнему приносит ей больше прибыли. Единственная успешная лента в ее фильмографии — это "Воин" 2011 года, но узнаваемой актрису сделали именно сериалы. Она сыграла одну из главных ролей в "Докторе Хаусе", покорила сердце Теда Мосби в шоу "Как я встретил вашу маму" и расследовала запутанные преступления сказочных персонажей в сериале "Однажды в сказке".