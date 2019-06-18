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Лина Хиди призналась, что ей не понравилась смерть Серсеи в "Игре престолов"

Лина Хиди призналась, что ей не понравилась смерть Серсеи в "Игре престолов"
11:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Лину Хиди, которая играла Серсею, такое окончание сюжетной линии ее героини не устроило.

С момента выхода в эфир финальной серии "Игры престолов" прошел уже месяц, публика радостно переключилась на обсуждение "Чернобыля" и "Благих знамений", а каст GoT по-прежнему комментирует финал сериала в различных интервью. Лина Хиди в беседе с изданием The Guardian поговорила о том, насколько разочарована она была смертью своей героини.

На протяжении нескольких сезонов зрители следили за тем, как Серсея Ланнистер ловко манипулировала союзниками, плела интриги и добивалась своего, несмотря ни на что – поэтому тот факт, что весь восьмой сезон Серсея мало чем отличалась от немой декорации, а затем вообще погибла под развалинами Красного замка, многих поклонников прямо-таки взбесил.

Ранее в интервью Entertainment Weekly Хиди уже признавалась, что для финала ее героини хотела что-то куда более масштабное – но Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, убедил ее, что для Серсеи и Джейме такой конец был самым подходящим. 

"Чем больше мы это обсуждали, тем больше мне казалось, что для нее это идеальный конец, – рассуждала Лина в интервью EW. – Они вместе пришли в этот мир и вместе его покидают".

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Похоже, у актрисы было время поразмыслить, и теперь она считает, что все-таки Серсея заслуживала иного, более масштабного финала:

"Скажу вот что: я хотела для нее смерти получше, – призналась актриса в интервью The Guardian. – Ведь можно же было двигаться практически в любом направлении. Так что да, я была чрезвычайно разочарована".

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Фильмы, Кино, Актриса, Героини, Игры престолов, Серсея, Лину Хиди, Смерть Серсеи.
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