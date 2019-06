Лина Хиди призналась, что ей не понравилась смерть Серсеи в "Игре престолов"

С момента выхода в эфир финальной серии "Игры престолов" прошел уже месяц, публика радостно переключилась на обсуждение "Чернобыля" и "Благих знамений", а каст GoT по-прежнему комментирует финал сериала в различных интервью. Лина Хиди в беседе с изданием The Guardian поговорила о том, насколько разочарована она была смертью своей героини.

На протяжении нескольких сезонов зрители следили за тем, как Серсея Ланнистер ловко манипулировала союзниками, плела интриги и добивалась своего, несмотря ни на что – поэтому тот факт, что весь восьмой сезон Серсея мало чем отличалась от немой декорации, а затем вообще погибла под развалинами Красного замка, многих поклонников прямо-таки взбесил.

Ранее в интервью Entertainment Weekly Хиди уже признавалась, что для финала ее героини хотела что-то куда более масштабное – но Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, убедил ее, что для Серсеи и Джейме такой конец был самым подходящим.

cersei gets killed by a CAVE IN??? BITCH SOME ROCKS????? the line to kill her got so long the deli stopped giving out numbers and a ROCK punched her ticket????? i want a refund

— rebmem rats (@ZestWestern) 13 мая 2019 г.