В Сети появился криминальный триллер "Домино" со звездами "Игры престолов"

Новости культуры: Фильм больше всего хочется розвидеть, когда начинаются сцены драки и становится очевидно, что хореографию здесь никто не ставил (бюджет не резиновый, знаете).

Перед тем, как идти на этот фильм, стоит знать предысторию его появления. Американский классик Брайан Де Пальма (режиссер "Кэрри", "Лицо со шрамом", "Миссия невыполнима") не особо дружит с Голливудом уже более десяти лет, поэтому деньги на свои затеи в течение всего этого времени ищет в Европе.

У Де Пальмы не лучший период – последнее его кино, "Страсть", вышла еще семь лет назад и пролетела в прокате, поэтому "чем черт не шутит" ... Режиссер подружился с датскими продюсерами. Те дали ему около 7,8-14 миллионов долларов (источники дают сумму по-разному, но в этом диапазоне) и бесценный опыт.

Собственно, первый опыт сотрудничества с датчанами закончился для Де Пальмы тем, что режиссер хочет, чтобы это был одновременно и последний опыт с ними. Съемочной группе долго задерживали оплату труда, а еще, ходят слухи, из фильма вырезали около часа экранного времени и не то, чтобы Де Пальма на такое соглашался.

А теперь к вялому низкобюджетному детищу. Если честно, то чем меньше людей посмотрит этот фильм, тем лучше будет для всех вовлеченных. Криминальный триллер может хорошо работать разве что как комедия, но для этого надо иметь специфическое чувство юмора. Главный герой – коп, который забывает пистолет, прикрытый женским бюстгальтером дома. Он теряет напарника (потому что на задание два человека ходят с двумя пистолетами, а не с одним) и вляпывается в длительную историю с террористами, которые свободно катаются по Европе в фургончике развозки помидоров.

Сцены драки в фильме выглядят достаточно нелепо, чтобы действительно воспринимать "Домино" как комедию. Другая логическая реакция – стыд. Включается это ощущение, когда кому-то должно стать стыдно, но не становится, и все настолько плохо, что стыд уже начинаете чувствовать вы.

Николай Костер-Вальдау и Ван Хаутен выбирают первый вариант и оба выгдядят так, будто воспринимают фильм максимально несерьезно. Учитывая общую карикатурную атмосферу, им можно простить, но как сказано выше, это лучше просто не смотреть.

Отзывы критиков витают где-то между "аномально скучным кино" и "явно не произведением искусства". Рейтинг на IMDb – 4,5.