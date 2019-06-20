Канадский режиссер снял фильм о киевской Троещине

Новости культуры: Канадец Гордон фон Штайнер уже снял фильм в Киеве и показал в сети первый трейлер и красноречивые кадры со съемочной площадки.

Столичная Троещина вдохновила популярного режиссера на создание художественной киноленты с названием Troya.

Гордон фон Штайнер – один из самых популярных режиссеров. За время своей карьеры он создал не одну рекламу для знаменитых брендов, в частности, Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, и может похвастаться сотрудничеством с Беллой и Джиджи Хадид, Эль Фаннинг, Натали Портман, Синди Кроуфорд и Эммой Стоун.

Теперь же Гордон фон Штайнер пополнил список своих успешных проектов мини-фильмом о киевской Троещине. Для реализации замысла канадский режиссер пригласил фотографа Стюарта Вайнкоффа и отечественную компанию Radioactive Film. Премьера необычного фильма уже состоялась в Нью-Йорке 15 и 16 июня. Зрители смогли не только посмотреть фильм Troya, но и колоритные фотографии на одноименной выставке.

Гордон фон Штайнер признался, что урбанистика киевского района вдохновила его на создание фильма. Поэтому, согласно анонсу, кинолента стала своеобразной инсталляцией, которая объединила реальную жизнь в одном из районов Киева и вымышленные истории его жителей. Режиссер решил откровенно показать, как группа молодых людей живет и отдыхает на Троещине. При этом микрорайон столицы обрисовывают как далеко не туристический, ведь на улицах не найти любых культурных достопримечательностей.

В сети режиссер опубликовал серию роликов из фильма Troya и первый трейлер. Видео привлекло внимание поклонников Гордона фон Штайнера, посетивших выставку в Нью-Йорке.