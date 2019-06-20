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В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"

В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"
10:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Продолжение будет называться "Долгая ночь" и расскажет о событиях, которые произошли задолго до начала.

Сенсационную новость для фанатов "Игры престолов" сообщили на сайте CNN. Проект в виде приквела, который будет так называемым продолжением сериала, получил рабочее название "Долгая ночь". А в Северной Ирландии уже стартовали съемки части, которая расскажет о событиях, произошедших до того, как все познакомились с любимыми героями.

Создатели картины решили снимать новый шедевр в Северной Ирландии потому, что большая часть работы над "Игрой престолов" в основном проходила именно там. Также в источнике говорится, что на прошлой неделе создатели картины обустроили Белфаст к съемкам и в столице появились оборудованные места для сцен стрельбы.

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Что интересно, представители HBO решили снять только один эпизод, от рейтинга которого будет зависеть, создадут ли они целый сезон. Хотя сами создатели информацию не подтверждают, на сайте издания отмечается, что в пилотной серии события будут развиваться за тысячи лет до основного сюжета "Игры престолов" и именно они раскроют тайну появления в их мире Белых ходоков.

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Игра престолов, Приквел, Британский сериал, Долгая ночь.
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