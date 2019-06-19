Фанаты DC требуют поменять Роберта Паттинсона на Николаса Холта в роли Бэтмена

Новости культуры: Роберту Паттинсону предстоит то же испытание, что и Бену Аффлеку когда-то - доказать, что его Бэтмен заслуживает место в киновселенной DC.

Согласно опросу, проведенному при поддержке издания The Hollywood Reporter, пока симпатии большинства зрителей на стороне Николаса Холта.

The Hollywood Reporter совместно с Morning Consult провели опрос пользователей, чтобы выяснить, кого они предпочитают видеть в образе Бэтмена, Женщины-кошки и Джокера. Респондентам предложили выбрать между Робером Паттинсоном и Николасом Холтом и пользователи разошлись в ответах. Зрители в возрасте от 18 до 29 лет и участники опроса старше 65 лет проголосовали за звезду "Сумерек". А вот остальные зрители, коих оказалось большинство, хотели бы видеть в роли Темного рыцаря звезду "Людей Икс".

Среди остальных Бэтменов любимцем публики оказался Кристиан Бэйл - звезда супергеройской трилогии Кристофера Нолана. Что примечательно, Майкл Китон уступил ему всего 1% голосов.

Результаты сравнения Женщин-кошек удивили всех: зрители выбрали Холли Берри, несмотря на то, что фильм с ее участием считается одной из худших экранизаций комиксов.

Зато с Джокером все оказалось весьма предсказуемо. Респонденты отдали предпочтение Хиту Леджеру, а образ Джареда Лето оценили ниже всех. Скоро на экраны выйдет сольный фильм о самом известном злодее DC, где Джокера сыграет Хоакин Феникс. Как справится он с этой тяжелой задачей, станет известно 3 октября 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие сиквелы превзошли первые части. С точки зрения кассовых сборов сиквел является отличной идеей - на продолжение успешного фильма, скорее всего, пойдут с большой охотой. Но если рассматривать сиквелы с точки зрения качества самой картины, то, как показывает практика, переплюнуть крутость оригинального фильма удается лишь единицам.