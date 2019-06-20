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Четверг, 20.06.2019
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Фильм "Паранормальное явление" вернется с седьмым сиквелом

Фильм "Паранормальное явление" вернется с седьмым сиквелом
15:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Пока что нет никаких сведений о том, как будет называться фильм ужасов и о чем он расскажет на этот раз.

Соскучились по трясущейся камере и назойливым привидениям? Тогда студия Paramount идет на помощь. По данным издания Deadline, создатели "Паранормального явления" снимут для франшизы седьмую часть.

Глава Paramount Pictures Джим Джианопулос на фестивале CineEurope заявил, что "Паранормальное явление 7" находится в разработке. "Мы сотрудничаем с Джейсоном Блумом, чтобы представить вам новую серию франшизы", — объявил Джианопулос. 

Точная или ориентировочная дата премьеры также не раскрывается, но если разработка фильма уже началась, значит, поклонники смогут увидеть новую часть ближе к 2021 году. 

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В стремлении снять еще одну картину создателей можно понять. В общем и целом франшиза принесла студии 900 млн долларов при минимальных затратах на производство. Первый фильм серии вышел в 2009 году при бюджете в 15 тыс. долларов и собрал в прокате 190 млн долларов, окупив себя больше 12 тыс. раз. После непредсказуемого успеха Paramount Pictures поставил производство подобных фильмов на поток.

Последняя лента серии "Паранормальное явление 5: Призраки в 3D" вышла в 2015 году, но при бюджете в 10 млн долларов сумела собрать лишь 80 млн долларов, что все равно считается успехом.

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