Лжец, лжец: топ фильмов об очаровательных врунишках (Видео)

Новости культуры: В этом списке вы найдете ленты о самых разнообразных лжеца (и добрых, и вредных). Всех их объединяет одна черта – они необычайно очаровательны!

"В джазе только девушки" (1959)

Начнем мы свою подборку со старенькой черно-белой ленты, вошедшей в число культовых фильмов всех времен и народов. Криминальная комедия повествует о двух неудачливых музыкантах, невольно ставших свидетелями преступлений мафии. Скрываясь от бандитов, парни отчаянно ищут и способ прокормиться. Им в голову приходит дикая идея. Переодевшись в женские платья, мужчины притворяются девушками и уезжают на гастроли вместе с дамским джазовым оркестром.

"Тутси" (1982)

Душевная лента о талантливом актере, которому никак не удается получить хорошую роль. Совсем уж было отчаявшись, Майкл Дорси выдумывает себе псевдоним (Дороти Майклс) надевает женские вещи и парик, тщательно гримируется и – о чудо! – успешно проходит пробы на роль руководительницы больницы. Неординарное поведение Дороти и блистательная игра быстро делают ее знаменитостью!

"Достопочтенный джентльмен" (1992)

Блистательный Эдди Мерфи превосходно вжился в роль очаровательного жулика. Главный герой вполне успешно промышлял аферами в мелком городке, но его аппетиты росли. Настало время решительных перемен. Прохвост отправляется в Вашингтон, где его талант ко лжи открывает ему двери в мир большой политики. Учтите, что в фильме есть довольно грязные сцены. Впрочем, чему удивляться? Политика и сама – дело грязное.

"Мисс Даутфайр" (1993)

Трогательная история о любящем отце, который готов был из кожи вон лезть, лишь бы быть рядом со своими детьми. Дэниел Хиллард с ужасом узнает, что после развода по решению суда ему разрешено встречаться с детьми лишь раз в неделю. Он переодевается в женское платье и нанимается к бывшей жене, прикидываясь старенькой няней.

"Лжец, лжец" (1997)

Молоденький еще Джим Кэрри идеально вписался в роль энергичного и эксцентричного адвоката. Впрочем, парень и не собирался шокировать публику своим эпатажным поведением, это произошло из-за его маленького сынишки. Герой лгал всем и даже родному сыну, пообещав поспеть на его день рождения. Слово он свое в который раз не сдержал. Мальчик задул свечу и пожелал, чтобы отец перестал лгать окружающим. И мечта сбылась. Вот только сложно быть успешным адвокатом, если всем говоришь правду и только правду.

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Интригующий, захватывающий фильм с молоденьким Мэттом Дэймоном в заглавной роли. Том Рипли был пареньком неприметным. Никто и представить не мог, что этот мальчик обладает невероятной способностью имитировать других людей. Больше всего на свете Том мечтает вырваться из грязи в князи. И однажды у него появляется такая возможность. Надо лишь прикинуться богатым наследником, о смерти которого никто не знает.

"Бриллиантовый полицейский" (1999)

Уморительная комедия о настоящем оборотне в погонах. Майлз Логан был превосходным профи в мире грабителей. Однажды парню даже удалось украсть огромный граненый алмаз стоимостью аж в 17 миллионов долларов. Скрываясь от копов, Логан спешно спрятал бриллиант в шахте вентиляции. Отмотав срок, Майлз тут же отправился за сокровищем и… в ужасе увидел, что в здании расположен полицейский участок. Как бы туда забраться? Можно притвориться разносчиком пиццы или… копом!

"Сердцеедки" (2001)

Любите фильмы про аферистов? Искрометная комедия повествует о странной парочке брачных мошенниц. Мать и ее родная дочь без конца врут, выдумывают себе имена, биографии и скрывают родственную связь. Очаровывая мужчин, матушка выходит за них замуж, а дочурка разыгрывает из себя коварную любовницу. Это позволяет барышням выбивать из недотеп круглые суммы при разводе. Но дела пошли не по плану, когда с их счета украли все сбережения, а последний муженек раскусил свою благоверную и решил вернуть свои финансы.

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

Эта увлекательная биографическая драма повествует о молодости реального человека. Фрэнк Эбигнейл вошел в историю как один из самых успешных обманщиков. Актерский талант и шарм помогали парню вживаться в любые роли, выдавая себя за журналиста, за юриста, за врача, за пилота и так далее. Меняя личины, Фрэнк скрывался от правоохранительных органов, успешно обкрадывая банки с помощью поддельных чеков.

"Мистификация" (2006)

Завораживающая драма была создана по мотивам автобиографической книги писателя, роль которого в фильме исполнил очаровательный Ричард Гир. Это поразительная история Клиффорда Ирвинга, уставшего от бесконечных отказов. Однажды писатель решился дерзко соврать. Он убедил окружающих в том, что пишет биографию видного миллиардера-отшельника, который соизволил общаться с ним лично. Один обман повлек за собой лавину нескончаемой лжи.

"Чак и Ларри: пожарная свадьба" (2007)

На какие только жертвы не пойдешь ради друга! Особенно, если помощь ему обеспечит тебе некоторые льготы. Чак и Ларри вместе работают на пожарной станции, в их жизни полно финансовых трудностей. Желая поддержать свою семью, Ларри решается притвориться геем, а Чак изображает его партнера. Но скоро новости о пожарных-геях становятся всеобщим достоянием. Этого ребята никак не ожидали. Придется им и дальше притворяться.

"Случайный муж" (2008)

Забавная лента о фальшивом браке. Эмма многим стала поперек горла из-за своих дурацких советов. Работая психологом на радиостанции, Эмма внушила своей слушательнице, что той надо срочно бросить своего жениха. Вот только бойфренд оказался не промах. Он жестоко отомстил Эмме, выдав себя за ее законного супруга.

"Изобретение лжи" (2009)

Дивная трагикомедия является одним из лучших фильмов от депрессии. Марк Беллисон живет в мире, похожем на наш с вами. Вот только есть одно существенное отличие, ведь в мире Марка никто и никогда не врет. Дела у Марка идут ужасно: денег нет, квартира съемная, женщинам он не нравится. А тут еще и с работы уволили. Отправившись в банк за последними тремя сотнями баксов, Марк неожиданно для себя ляпнул, что денег на счету больше. Ему поверили. Так Марк стал изобретателем лжи, изменив свою жизнь. Но к лучшему ли?

"Очень плохая училка" (2011)

Элизабет Холси – молодая и сексапильная учительница средних классов, плевавшая на призыв нести доброе, мудрое и вечное. Ей нет дела до учеников и коллег. Девушку волнует лишь гламурный образ жизни: клубы, шмотки, выпивка. Элизабет мечтала навсегда распрощаться с карьерой педагога, но обстоятельства вынудили ее вновь вернуться к преподавательству. Горя желанием выиграть престижную премию и охмурить богатого наследника, Холси отчаянно прикидывается хорошей. Но на самом деле она очень плохая училка. Или нет?

"Берни" (2011)

Очаровательный толстячок Берни полюбился горожанам, ведь он всегда помогал тем, чьи близкие погибли. Сблизившись со старенькой вдовой, Берни стал пользоваться ее деньгами, но страшная старуха стала капризной тираншей. Мужчина не выдержал и застрелил дамочку. Теперь ему придется скрыть факт ее смерти. Как ни странно, фильм основан на реальных событиях.