Вышел финальный трейлер "Очень странных дел" (Видео)

Новости культуры: Netflix поделился финальным трейлером сериала "Очень странные дела" братьев Дафферов.

На премии MTV исполнители главных ролей Финн Вулфхард, Ноа Шнапп и Гейтен Матараццо в разговоре с журналистами пообещали, что третий сезон "Очень странных дел" "сорвет всем крышу". Судя по последнему трейлеру сериала — они говорили правду.

В трехминутном ролике создатели сериала, Мэтт и Росс Дафферы, позволили себе показать мнодество новых кадров и моментов из будущих эпизодов шоу. Это может означать либо самоуверенность шоураннеров, либо намек на то, что зрителей ждет гораздо больше сюрпризов и эпичных сцен, чем демонстрировали последние трейлеры.

В конце второго сезона Одиннадцатая в исполнении Милли Бобби Браун закрыла врата в другое измерение, чем спасла друзей, Хокинс и весь мир. Однако угроза не исчезла, и героям по-прежнему предстоит столкнуться с монстрами и злодеями-людьми.

Экранный Билли Харгроув, которому в этом сезоне предстоит стать новым носителем для Иллитида, присоединился к коллегам и заверил, что третий сезон "Очень странных дел" даст зрителям все, чего они только могли хотеть. Компанию юным актерам составят также Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Калеб Маклафлин, Сэди Синк и другие.