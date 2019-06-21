"Мстители: Финал" выйдет в прокат повторно с удаленными сценами после титров

Новости культуры: Студия Marvel планирует повторно выпустить в кинотеатры фильм "Мстители: Финал", добавив в ленту сцены после титров, которые не вошли в первую версию.

Об этом сообщает издание Screen Rant со ссылкой на заявление президента Marvel Studios Кевин Файг.

Так, причиной для повторного проката фильма стала расширенная версия со сценами после титров, которых не было в оригинальном монтаже.

"Версия в кинотеатрах будет небольшим маркетинговым ходом с новыми дополнениями в самом конце. Если вы досмотрите фильм до конца, после титров вы увидите удаленную сцену, небольшой трибьют и еще пару сюрпризов", – заявил Файг.

Кинолента от Marvel "Мстители: Финал" (The Avengers: Endgame) стала одной из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Интересно то, что премьерные дни 24-26 апреля принесли авторам "Мстители: Финал" рекордные 305 миллионов долларов. В частности, в Великобритании люди потратили 15,3 миллиона долларов на билеты, в Австралии – 13,9, Корее – 14,6, Италии – 10,4, Франции – 9,6, Филиппинах и Бразилии – по 7.

Наибольший ажиотаж фильм "Мстители: Финал" вызвал среди жителей Китая. В течение 2 дней кассовый сбор в стране дотянул до 154,5 миллиона долларов.