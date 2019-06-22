Об активистках Femen снимут художественный фильм

Новости культуры: Украинская кинопрокатная компания "Артхаус Трафик" заключила договор с Pan-Europeenne о совместной работе над фильмом об общественной организации Femen.

Съемки фильма начнутся в 2020 году. Известно, что будущая картина будет называться "Наша грудь – наше оружие: История движения Femen". Лента станет результатом совместного производства Украины, Франции и Германии. Известно, что участницы движения Femen займутся консультацией проекта.

Директор кинокомпании "Артхаус Трафик" и основатель Одесского кинофестиваля Денис Иванов стал украинским продюсером ленты. Среди его самых ярких проектов – драматический фильм "Донбасс" (режиссер – Сергей Лозница), который получил награду за лучшую режиссуру на Каннском международном фестивале.

Белоруска Дарья Жук – автор и режиссер проекта. Наиболее известна своей работой над фильмом "Хрусталь", который был выдвинут на соискание премии Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также картину показали на около 50-ти международных кинофестивалях, а на Одесском она получила гран-при.

Сценарий ленты разрабатывает Наталья Блок – российский драматург, активистка, художница-концептуалистка, которая в своих картинах затрагивает темы феминизма и гендерного неравенства.