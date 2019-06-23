Ты точно захочешь посмотреть это снова: 8 легендарных драк в кино

Вспоминаем самые зрелищные сцены драк из фильмов: от Эдварда Нортона, набившего себе лицо, до Умы Турман, разделавшейся с 88-ю якудза. Показ фильма продолжается, а зрители и не подозревают о том, что произошло.